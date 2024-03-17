Çankırı'da hasta yakınlarından doktora saldırı

Bir yakınlarını tedavi ettirmek için Çankırı Devlet Hastanesi'ne giden 2 kişi, acil tıp uzmanıyla tartıştı.
Hasta yakınları daha sonra doktorun kafasına yumruk attı.
Güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılan saldırganlar, doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunmasıyla gözaltına alındı.
İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, kınama mesajı yayımladı.
Sarıkaya, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet veya hakaret içerikli tutum karşısında sessiz kalmayacaklarını, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.
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