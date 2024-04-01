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Çarşaf sarkıtıp kaçmaya çalışan hırsız zemine düştü

Adana’da hırsızlık için girdiği apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışan hırsız, zemine düştü. Adının Uğur Can K. olduğu öğrenilen şüpheli, yaşamını yitirdi.

Çarşaf sarkıtıp kaçmaya çalışan hırsız zemine düştü

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’nın Çukurova ilçesinde, apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken zemine düşen şüphelisi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde hasar görmesinin ardından yerinde dönüşüm kararı alındığı için Mahfesığmaz Mahallesi’nde kimsenin oturmadığı 11 katlı apartmana giren Uğur Can K., iddiaya göre eşya bulunan 7’nci kattaki dairede hırsızlık yaptı.

Çarşaf sarkıtıp kaçmaya çalışan hırsız zemine düştü - 1

Sonrasında alt kattaki ikamete girmek için balkona çarşaf sarkıtan şüpheli, inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Uğur Can K’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uğur Can K’nin yanında ziynet eşyası bulunduğu, hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

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