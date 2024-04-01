Çarşaf sarkıtıp kaçmaya çalışan hırsız zemine düştü

Sonrasında alt kattaki ikamete girmek için balkona çarşaf sarkıtan şüpheli, inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip zemine düştü.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Uğur Can K’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Uğur Can K’nin yanında ziynet eşyası bulunduğu, hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.