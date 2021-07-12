Çarşı davasında zorla getirme kararı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Çarşı grubu üyelerinin yargılandığı davada mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar verildi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılanan 35 sanık, 2015'te beraat etti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü.

Sanıklar ve avukatları, mahkemenin eski kararında direnmesini ve bozma kararına uymamasını talep etti.

Duruşmada Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararı okunduktan sonra sanık ve avukatlarına bozma kararına karşı beyanları soruldu.

"MAĞDUR EDİLDİK"

Sanık Cem Yakışkan, Çarşı grubunun 40 yıllık bir taraftar grubu olduğunu belirterek "Bize bu suçlamaları yönelten hakim ve savcılar neredeler? Her zaman haksızlığın karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Sanık Arda Mutlu Doğan, "Davayı açan savcı FETÖ'den kaçtı. Burada yargılanmamız garip geliyor" diyerek bozmaya uyulmamasını talep etti.



Sanık Ayhan Güner ise Yargıtay'ın kararını doğru bulmadığını söyleyerek "Deplasmanlarda polis geldi bizden özür diledi. Yaratılan algının sonucu nereye varacak kimse bilmiyor. Mağdur edildik" diye konuştu.

ANA DAVA İLE BİRLEŞTİRİLSİN TALEBİ

Sanık ve avukatlarının beyanlarının tamamlanmasının ardından duruşma savcısı, Yargıtay bozma kararına uyulmasını ve davanın Osman Kavala'nın da bulunduğu Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesini talep etti.



ZORLA GETİRME KARARI

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararına uyulmasına hükmetti.

Gelmeyen sanıkların zorla getirilmesine hükmeden heyet, Cumhurbaşkanlığı avukatının katılma talebinin de kabulüne karar verdi.

Davanın ana dava ile birleştirilmesi konusundaki karar ise celse arasında verileceği bildirildi.

Duruşma, 8 Ekim tarihine bırakıldı.

