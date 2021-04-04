Çatıda mangal yangın çıkardı

Bağcılar'da bir apartmanın çatısında yakılan mangal yangına neden oldu. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

İHA 04.04.2021 - 09:55

Çatıda mangal yangın çıkardı

İstanbul Bağcılar’da 6 katlı binanın çatısında yakılan mangal yangın çıkardı.

Yangın saat 22.15’te Bağcılar İlçesi Çınar Mahallesi 787. Sokakta bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi.

İddiaya göre 6 katlı binanın çatısında yakılan mangal sonucu yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde büyüyerek çatı katında patlamalara sebep oldu.

Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangından dolayı çatı katında maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde çatı katındaki alevlerin boylarının korkuttuğu görüldü. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin tuttuğu rapor sonrasında belli olacak.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...