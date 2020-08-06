Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya Libya tepkisi

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus'ta bulunduğu açıklamada AB'nin Libya konusunda daha çok destek vermesi gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, ''Libya sorunu çözülmüş değil, işbirliği devam etmeli'' dedi. Diplomaside çözüm aranmasına rağmen masadan kaçanın Hafter olduğu söylendi.

06.08.2020 - 13:51

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya Libya tepkisi

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Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

AB, Libya konusunda daha çok destek vermelidir. Libya sorunu çözülmüş değil, işbirliği devam etmeli. Diplomasi ile çözüm arıyoruz ancak masadan Hafter kaçıyor. 

Almanya, Fransa'nın baskısıyla bölgeye gemi gönderdi. Almanya'nın bu davranışı doğru değildir. Taraflı bir operasyona dahil oldu.  

LÜBNAN'I SARAN PATLAMA

Bu süreçte Lübnan'ın yanında olduk. Bu süreçten sonra da kardeş Lübnan'ın yanında olacağız. Patlamada 8 vatandaşımız yaralandı. 

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