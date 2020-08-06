Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya Libya tepkisi

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Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

AB, Libya konusunda daha çok destek vermelidir. Libya sorunu çözülmüş değil, işbirliği devam etmeli. Diplomasi ile çözüm arıyoruz ancak masadan Hafter kaçıyor.

Almanya, Fransa'nın baskısıyla bölgeye gemi gönderdi. Almanya'nın bu davranışı doğru değildir. Taraflı bir operasyona dahil oldu.

LÜBNAN'I SARAN PATLAMA

Bu süreçte Lübnan'ın yanında olduk. Bu süreçten sonra da kardeş Lübnan'ın yanında olacağız. Patlamada 8 vatandaşımız yaralandı.