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Çekmeköy-Samandıra metrosu açıldı: 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul'da Doğuş İnşaat'ın yaptığı Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Çekmeköy-Samandıra 1. Etabı açıldı. Açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaparken metronun 15 gün boyunca ücretsiz olacağı duyuruldu.

Çekmeköy-Samandıra metrosu açıldı: 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul'da bir metro hattı daha hizmete girdi.

Doğuş İnşaat'ın yaptığı Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Hattı Çekmeköy-Samandıra 1. Etabı açıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılışı yaparak ilk sefere katıldı.

Açılış töreninde İmamoğlu halka seslenip İBB'nin metro projelerinin engellendiğini söyledi.

15 GÜN ÜCRETSİZ

İmamoğlu, Çekmeköy-Samandıra metrosunun 15 gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

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