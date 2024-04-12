"Cenaze evinde yemek yenmez" | Yeni muhtardan ilk icraat

Hatay’ın İskenderun ilçesinde muhtar Özcan Kaya, "Cenaze evinde yemek yenmez, yemek götürülür" diyerek mahallenin her yerini cenaze yemeğinin kaldırıldığını içeren afişlerle donattı.

"Cenaze evinde yemek yenmez" | Yeni muhtardan ilk icraat

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde en çok yıkıma uğrayan ’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri geride kaldı.

Hatay’ın ilçesinde bulunan 7 bin nüfuslu Sarıseki Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Özcan Kaya, en yakın rakibine 97 oy fark atarak mahallenin yeni muhtarı oldu.

Kaya, zaman kaybetmeden girişimlere başladı ve cenaze evinde yemek yenilmeyeceğini düşünerek mahallenin dört bir yanını afişlerle donattı.

Muhtar Kaya'nın "Cenaze evinde yemek yenmez, yemek götürülür" yazılı afişleri mahalle sakinlerinden de tam destek aldı.

Cenaze evindeki yemek masraflarının üniversite öğrencilerine burs olarak verebileceğini ifade eden Muhtar Özcan Kaya, toplumun derin yarasına dokunmak istediğini belirterek “Toplumun reflekslerini böyle harekete geçirmek istedim. Çünkü burada ekonomik ve sosyal olarak sıkıntılar var" dedi.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS OLARAK AKTARABİLİRİZ"

Yemek vermek halka çok büyük külfet oluyor diyen muhtar "Ben bunu ortadan kaldırmak için bu şekil pankartları astım. Eğer illaki bir yere yemek verecekseniz, bunun ekonomik boyutunu düşünün. Ekonomik kısmı üniversiteli öğrencilerimize burs olarak da aktarabilirsiniz gibisinden topluma açıklama yaptım” dedi.

Sarıseki Mahallesinde yaşayan 50 yaşındaki Bestami Çelik, “Seçilen muhtarı takdir ediyorum. Tebrik ediyoruz olması gereken buydu. 3 tane pankart asıldı, çok güzel oldu" dedi.

Cenazelerde yemek yenmez yemek götürülür diyen Çelik, "Orası bir cenaze evi, eğlence yeri değil. Muhtarımız da böyle bir pankart astı ve Sarısekililerin de buna uyacağını biliyoruz. Vatandaşların uymasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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