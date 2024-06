Cenk Tosun: Hocamın kararlarına saygı duyuyorum ama oynamaya hazırım

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye, BVB Dortmund Stadyumu’nda Portekiz’e 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılarda, milli futbolcu Cenk Tosun bugün yapılacak antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oynamaya hazır olduğunu söyleyen Cenk Tosun, “Mental ve fizik olarak iyi durumda olduğumu düşünüyorum. İdmanlarda da iyi çalışıyorum, iyi besleniyorum. Oynamaya da hazırım. Daha deneyimli futbolcular arasında görülüyorum burada. Üzgünüm ama başımızda bir hoca var, kararları veren. Hepimiz ona saygı duymak zorunda. Hepimiz bir ortak değer için buradayız. Biz kazanınca bütün Türkiye kazanacak. Biz sadece kendimizi değil, bayrağı temsil ediyoruz. Hocanın kararlarına saygı duyuyorum ama oynamaya hazırım ve oynamak da istiyorum” şeklinde konuştu.



“PEPE ÇOK İYİ VE ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN””



Portekiz maçının ardından Pepe ile sohbet ettiği anlardan bahseden Cenk Tosun, “Pepe ile bir sohbetimiz oldu. Maçtan sonra gerçekten çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir kişilik. Maçta da zaten bunu herkese gösterdi. 41 yaşına rağmen sahanın en iyilerinden biriydi. Maçtan sonra futboldan fazla konuşmadık. Daha fazla ailesi, sözleşmesi gibi konuları konuştuk. Çok iyi ve çok değerli bir insan. Beşiktaş’ta da güzel işler yaptı. Ona başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



“OYNAMAYAN FUTBOLCU MUTSUZ OLUR”



Vincenzo Montella’nın kendisi hakkındaki düşüncelerini bildiğini söyleyen milli futbolcu, “Dün çok geç saatte geldik. Hoca ile konuşma fırsatım olmadı. Ama hocanın benim hakkımda olan düşüncelerini zaten çok biliyorum. Turnuva başında da benimle bunları paylaştı. Oynamayan bir futbolcu mutsuz olur. Hepimiz bu takma bir şeyler katmak için buradayız. Takıma faydalı olmak, ülkeme bir şeyler kazandırmak istiyorum. Oynamayan her futbolcu mutsuz olur. Hocanın benim hakkımdaki düşüncelerini bildiğim için konuşma talebinde bulunmadım” dedi.



“ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ”



Takımdaki arkadaşlık ortamından bahseden 33 yaşındaki futbolcu, “Oyuna girmeyi istiyordum, bekledim de hem ilk hem ikinci maçta. Ama dediğim gibi başımızda bir hoca var. Patronumuz o. Onun kafasında neler geçiyor, hangi taktikler, düşünceler var onu bilemediğimiz için böyle bir karar aldı hoca. Saygı duymamız gerekiyor. Burada çok güzel bir arkadaşlık var. 2011’den beri milli takıma geliyorum. 13 senedir mili takımda oynuyorum. Çok milli oyuncu ile birlikte oldum. Çok hoca ile çalıştım. Eminim ki en güzel arkadaşlık grubu bu takımda var. Hem saha içinde hem saha dışında çok iyi anlaşıyoruz. Onu herkes bilsin. Burada olmaktan çok gurur duyuyorum. 33 yaşındayım. Hala iyi, fit ve oynamaya hazır olduğumu düşünüyorum. Ama başımızda hoca var. Ona saygısızlık asla etmem. Onun kararı neyse o’dur” ifadeleri kullandı.



“BİZİ DESTEKLEYEN HERKESE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM”



İlk 2 maçta muazzam bir atmosfer olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, “O yüzden gelen, gelmeyen, televizyon başında bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu birlik ve beraberliği korumamız lazım. Turnuvalar, dünya kupasını da alacak olursak her 2 senede bir olduğu için çok sık gelen şeyler değil. Turnuvaların böyle birleştirici güçleri vardır. Bizi desteklemeye devam etsinler. Evet, Gürcistan maçında çok güzel bir galibiyet aldık. Bizim insanımız sever finalde rakibimiz kim olsun demeyi. İkinci maçta da mağlup olduktan sonra da bizi yerden yere vurmayı da severler. Onu bir kenara bırakalım. Hepimiz şu üçüncü maça odaklanalım. Birlik olalım, hep beraber. Başında da dedim, biz kazanınca siz de kazanacaksınız, bütün Türkiye kazanacak. Grupta hala pozisyonumuz iyi. Bu gruptan çıkmak öncelikli hedefimizdi. Övünecek durumda değiliz Portekiz maçından dolayı. Futbolda maalesef böyle şeyler var. Kötü bir gün geçirdik, belki başla bir gün de biz yenebilirdik Portekiz’i. İyi oynadığımız bir maç değildi. İlk maçta da bunun tersini yapabildiğimizi gösterdik. Biz Çekya maçının hazırlıklarına zaten çoktan başladık. O maçta neyimiz var, neyimiz yok ortaya koyup, o maçtan inşallah galip geliriz. En kötü 1 puan alarak ikinci tura yükselmek istiyoruz” sözlerini sarf etti.



“HOCA FUTBOLUN İÇİNDEN GELDİĞİ İÇİN DİLİMİZDEN ANLIYOR”



Montella’nın kendilerine arkadaş gibi davrandığını aktaran milli futbolcu, “Hoca futbolun içinden geldiği için bizim dilimizden anlıyor. Bize hoca gibi değil de arkadaş gibi davranıyor. Sadece 11’de ya da oynattığı kişileri değil, herkesi mutlu etmeye, herkese güler yüzlü olmaya çalışıyor. Ama neden oynatmadığına dair benimle konuşmadı. Düşüncelerini bilmediğim için maçlarla alakalı taktik gereği olduğunu düşünüyorum” dedi.



Cenk Tosun sözlerini şu ifadelerle noktaladı:



“Onlar da benim gibi. Oynamayan her oyuncu gibi üzülüyorlardır eminim. Bertuğ ile çok konuşma fırsatım olmadı ama Semih zaten yanlış anlaşılmasın ama benim evladım gibi. Hep beraber zaman geçiriyoruz. O da üzülüyor. Güzel bir sezon geçirdi. O da benim gibi düşünüyor. Hocanın kararlarına saygı duyuyor. Zamanını bekliyor, hepimizin zamanı gelecek. Turnuva uzun, niye uzun diyorum çünkü gruptan çıkacağımıza inanıyorum.”