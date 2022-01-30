Cezaevi firarisi, çocuğunun doğum gününü kutlarken yakalandı

Iğdar'da 12 ayrı suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis, ikinci kez cezaevinden firar eden İ.Ç.'yi evine yaptığı baskında kızının doğum gününü kutlarken yakaladı.

POLİSTEN PASTAYI KESMEK İÇİN İZİN İSTEDİ

Evinin kapısında polis ekiplerini gören İ. Ç. polisten pastayı kesmek için izin istedi.

Çocuğuyla birlikte pastanın üzerindeki mumları üfleyip kesen İ.Ç., polisler eşliğinde cezaevine götürüldü.

CEZAEVİ FİRARİSİ BÖYLE YAKALANDI