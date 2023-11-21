Cezayir ile LNG anlaşması 2027'ye kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında önemli imzalar atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da katıldığı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının ardından BOTAŞ ile Cezayir’in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach arasında LNG anlaşması imza altına alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasında 1988 yılından beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini 3 yıl daha uzattıklarını kaydederek “Bu süre içerisinde Türkiye, Cezayir’den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam edecek. Bu tarihi anlaşmanın uzatılmasına dair ortaya konulan irade, taraflar arasında köklü iş birliğini daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacaktır.” dedi.