CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen kimdir?

CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Eyüpsultan ilçesi adayı Bülent Özmen oldu. Bu gelişmenin ardından Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. İşte, CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen hakkında bilgiler...



MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KİMDİR?



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudu. AB Jean Monnet Bursiyeri olarak University of Kent, Brussels School of International Studies’den uluslararası ilişkiler yüksek lisans derecesi aldı. Doktorasını bankacılık ve finans üzerine yaptı.



1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda iş hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu’na katıldı. Devam eden süreçte hem banka ve finans kuruluşlarında hem de reel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Dr. Özmen, en son enerji sektörünün önde gelen holdinglerinden birinde CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Doğal Gaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmekteydi.



Çeşitli Üniversitelerin MBA ve yüksek lisans programlarında risk yönetimi, finansal yönetim, finansal piyasalar ve kurumlar dersi veren Dr. Özmen’in, yayımlanan bir de kitabı bulunmaktadır.