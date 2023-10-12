CHP İstanbul'da devir teslim

CHP'nin 38'inci İstanbul İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Özgür Çelik düzenlenen törenle görevi Canan Kaftancıoğlu'ndan devraldı.



İl başkanlığı önündeki devir teslim törenine çok sayıda parti üyesi katıldı.



Canan Kaftancıoğlu görevini Çelik'e devrettikten sonra kısa bir konuşma yaptı.

Kaftancıoğlu, "6 yıl boyunca büyük bir gurur ve onurla taşıdığım il başkanlığı görevimi bugün kıymetli başkanımız Özgür Çelik'e devretmiş bulunuyoruz. Bugün bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin ne kadar inançlı, ne kadar çalışkan ve ne kadar yarına dair umutlu olabileceğini hissetmenin mutluluğunu yaşıyorum kendi adıma. Özgür başkanımızla biraz önce yukarıda sohbet ederken kendisine de ifade ettim. Bizler hep birlikte 85 milyona adaleti, eşitliği ve özgürlüğü getirmek için çalışacağız. Ben de bugünden sonra, İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çalışkan üyesi olmaya çalışacağım. Aramızda çok çalışkanlar var işim zor. Çok daha fazla çalışmam gerekecek. Çalışkan üyesi olarak partimize ve memleketimize ve elbette Özgür başkanımızın işlerini kolaylaştırmak için ne zaman nerede ihtiyacı olursa hep birlikte orada olacağız. Ben değerli başkanımızı ve seçilen bütün yol arkadaşlarımızı kutluyor kendilerine sizlerin huzurunuzda bir kez daha başarılar diliyorum." dedi.

