CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu

KAFTANCIOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

6 yıl boyunca İstanbul İl Başkanlığı görevini gerçekleştiren Canan Kaftancıoğlu, İl Başkanlığı'na ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.



Kılıçdaroğlu ve fiilen görevini bırakan CHP Grup Başkanı Özgür Özel kongreye katılmadı.

Salonda zaman zaman "Halkın gururu Kılıçdaroğlu", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.

İMAMOĞLU'NDAN YENİLENME VE GÜÇLENME VURGUSU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İlçe Belediye Başkanları ile İstanbul Milletvekilleri kongrede yerlerini aldı.

İmamoğlu partililere seslenerek, yenilenme ve güçlenme için çalışacaklarına vurgu yaptı.



"Cumhuriyetimizin, partimizin ve İstanbul’un kurtuluşunun 100. yılını bu yıl bizler yaşıyoruz. Elbette daha mutlu yaşamak isterdik ama başaracağız, başaracağız, başaracağız. Asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullanan İBB Başkanı, "CHP tarihsel olarak büyük bir davanın, sarsılmaz bir mücadele azminin ve mazlum dünya halklarına ilham kaynağı olmuş bir zaferin adıdır. Bu ülkenin kuruluş ve kurtuluş dönemi, 1960’ların, 1970’lerin siyasi ve toplumsal gelişmeleri CHP’yi anmadan anlaşılamaz, anlatılamaz. Hepimizin asli görevi, dünya tarihinin en müstesna başarılarından birine imza atmış olan partimizin tarihi rolünü hatırlayarak, yenilenmesi ve güçlenmesi için çalışmaktır." diye konuştu.

