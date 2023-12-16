CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti

Saadet Partisi, CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın katılımıyla, TBMM'de yeniden grup oluşturma çoğunluğunu elde etti.



Saadet Partisi'nin sandalye sayısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla 19'a düşmüş ve Meclis'te grup kurmak için gerekli olan en az 20 milletvekiline sahip olma kriterini kaybetmişti.



CHP Kütahya Milletvekili Kasap, bugün partisinden istifa ederek, Saadet Partisi'ne katıldı.



Kasap'ın katılımıyla Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı, grup kurmak için yeter sayı olan 20'ye ulaştı.



ORTAK GRUP KURMUŞLARDI



14 Mayıs'ta yapılan genel seçimde CHP listelerinden seçime giren ve 10'ar milletvekili çıkaran Saadet ve Gelecek partileri, temmuz ayında Meclis'te ortak grup kurmuştu.