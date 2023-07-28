CHP lideri Kılıçdaroğlu Akbelen'de

Muğla'daki Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri maden sahasının genişletilmek istenmesine yönelik tepkilerle gündemde... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, köylülerin ve çevrecilerin doğa nöbeti tuttuğu Akbelen'e gitti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Akbelen'de
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'daki Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri, maden sahasının ağaç kesilerek genişletilmek istenmesine yönelik tepkilerle gündeme gelmişti.

CHP Genel Başkanı , köylülerin termik santraller ile ilgili mücadele verdiği Akbelen'e gitti.

Bir süre vatandaşla sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Sizi ve verdiğiniz mücadeleyi takip ediyorum. Buraya geliş nedenim davayı yeni öğrendiğim için değil, sizin derdinizi anlatmanıza imkan tanımak için... Benim Ankara'da konuşmamın bir önemi yok, sizin burada konuşmanız önemli." dedi.

"85 MİLYONUN AĞACI"

"Bu ağaç, bu çam sadece sizin ağacınız değil, 85 milyonun ağacıdır." diyen Kılıçdaroğlu davanın takipçisi olacağını ve tekrar geleceğini söyledi.

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