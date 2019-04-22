CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde kendisine yönelik saldırının ardından partisinin genel merkezinde olağanüstü toplantılar yaptı. Önce Merkez Yönetim kurulu’nu toplayan Kılıçdaroğlu ardından milletvekilleriyle bir araya geldi.
Perde arkasına yansıyan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, saldırıyı tüm yönleriyle araştıracaklarini söyledi. “Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda herkes sakin olmalı” diyen Kılıçdaroğlu, milletvekillerinden soğukkanlı olmalarını istedi.
CHP Genel Başkanı, “Biz toplumun bütün kesimlerini bir araya getirerek siyaset yapıyoruz. Birileri bundan büyük rahatsızlık duyuyor. Ama provokasyona gelmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA ŞEHİT CENAZESİ'NDE SALDIRI