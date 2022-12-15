CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu kararına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına ilişkin, "Ekrem başkanın haksızlığa uğraması, aslında 16 milyon insanın hakkının gasbedilmesi anlamına gelir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Almanya'dan döndükten sonra havalimanından Saraçhane'deki İBB binasına geçti.



Ekrem İmamoğlu'na desteklerini ileten Kılıçdaroğlu, "Hüzün bize yakışmaz çünkü biz haklıyız. Haklı olduğumuz sürece her zaman gülümsemeliyiz. Gülümsediğimiz bütün bu haksızlıkları düzelteceğiz. Düzeltme konusunda da irademizi hep beraber, birlikte dile getireceğiz. Ekrem başkanın haksızlığa uğraması, aslında 16 milyon insanın hakkının gasbedilmesi anlamına gelir." diye konuştu.



"SAYIN BAŞKAN, HİÇ MORALİNİ BOZMA"



Mahkemenin kararını eleştiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Eğer bir yargı, 16 milyon insanın hakkını gasbediyorsa, o yargı yargı değildir. O yargı, birilerine kendi iradesini teslim etmiş yargıdır. Onlara biz, hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargı olur o yargı. O açıdan Sayın Başkan, hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak ve 16 milyon insana gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor.



Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Benzer bir olay, İzmir'de, belediye başkanımız için de yapıldı. Yüz küsur yılla yargılandı ve beraat etti. Oraya da gittim. Orada da aynı şeyleri söyledim. Aziz Kocaoğlu, İzmirlilere hizmet etti. İzmirliler için çalıştı ve bu mücadelesinde haklı olduğunu hem yargı teslim etti hem de İzmirliler teslim etti. Senin de başarılarını kıskanıyorlar. Hazmedemiyorlar ama hazmedecekler."



Kılıçdaroğlu'na ziyarette, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti.



DAVUTOĞLU'NDAN DESTEK ZİYARETİ



Kılıçdaroğlu'nun ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İBB'ye gelerek, İmamoğlu'na destek verdi.



Davutoğlu, 6 liderin bir araya geleceği Saraçhane buluşmasına vurgu yaparak, "Gün bugün. Eğer bir demokrasi savunulması söz konusuysa, tereddütsüz davranmak ve tereddütsüz bir şekilde tavır koymak lazımdır. O sebeple bu süratle bunun hayata geçmesinden de mutluluk duydum. Daha sonra Sayın (İYİ Parti Genel Başkanı Meral) Akşener'le olan açıklamanızı da dinledim. Onlardan da mutluluk duydum. Yanınızdayız. Sizin yanınızda olmak, bugün demokrasinin yanında olmaktır ve milli iradenin yanında olmaktır. O bakımdan yarın da en güçlü mesajları vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.



Ekrem İmamoğlu ise ziyaret için Davutoğlu'na teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"İstanbul'a bu saatte geldiniz ve bizimle bir arada oldunuz. Gerçekten yıllar sonrasında o günün şahitleri olarak, böyle bir anı tekrar bu ülkeye yaşatmak, gerçekten ülkemiz demokrasisine büyük bir ihanet. İleri gitmek isterdik ama ne yazık ki geri gitmişiz. Umarım hep birlikte süreci en iyi şekilde, sizlerin işbirliğiyle çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Bu, bizim sadece azmimizi artırır, umudumuzu yükseltir, kuvvetimizi büyütür. Başka hiçbir şeye vesile olmaz."