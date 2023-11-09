CHP lideri Özel: TBMM Başkanı olağanüstü toplantı için çağrı yapacak

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusu bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Danışma Kurulu'nun olağanüstü toplanması için çağrı yapacağını bildirdi.

CHP lideri Özel: TBMM Başkanı olağanüstü toplantı için çağrı yapacak
Yargıtay'dan Can Atalay için ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusu

Yargıtay'dan Can Atalay için ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusu

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dairenin, Can Atalay kararı ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyusunda bulunması siyasette de yankı buldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, TBMM Başkanı Nurman Kurtulmuş'un Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağıracağı öğrenildi.

"Sayın Meclis Başkanı 'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim." diyen Özel, "Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti'yle planlı programlarının ardından, gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti." ifadelerini kullandı.

Özel, Kurtulmuş başkanlığında yapılacak Danışma Kurulu toplantısına partisinin adına bizzat katılacağını dile getirdi.

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