CHP lideri Özgür Özel’den sağduyu çağrısı: Mutlaka sabırlı, hoşgörülü olunsun

SAĞDUYU ÇAĞRISI



Parti görevlilerinden bütün sonuçlar alınana, son ıslak imza teslim edilene, son seçim sandığından son sonuç kaydedilene kadar görev yerlerini terk etmemelerini isteyen Özel, şöyle konuştu:



“Bugüne kadar kazasız, belasız bir şekilde geldik. Herkes çok dikkatli olsun. Yarın ufak tefek gerginlikler olabilir. Mutlaka sabırlı, hoşgörülü olunsun. Seçimde istenmedik olaylar yaşanmadı, çok az yaşandı. Bundan sonra da seçim sonuçları alınana kadar herkesi sağduyuya davet ediyorum. Yarın büyük bir zafer kazanacağız. Zaferimiz kimsenin hezimeti değildir. Bizim galibiyetimiz kimsenin mağlubiyeti değildir. Mutlu olacağız, sevineceğiz, taşkınlık yapmamaya kimseyi rencide etmemeye, kimseyi kaybettik hissiyatına sevk etmemeye davet ediyorum.



Bu seçimin kaybedeni kimse olmayacak. Türkiye’de demokrasi kazanacak, siyasete bir denge gelecek. Onun için sevinç gösterilerinde kutlamalarda, ölçülülük prensibini asla terk etmemeyi, hastaları, küçük çocukları, bebekleri düşünmeyi, belli bir saatten sonra yüksek ses, gürültü yapmamayı ve centilmenlik içinde galibiyeti karşılamayı bütün örgütümüze bir talimat olarak iletiyorum.”



HELALLİK İSTEDİ



“Yarın sandığa seçmenin nasıl bir denge getireceğini, nasıl bir damga vuracağını hep beraber heyecanla bekliyoruz” diyen Özel, kalbini kırmış olabileceği insanlardan helallik istedi.



Özel, bir gazetecinin sorusu üzerine adil bir seçim süreci geçirmediklerini savunarak, Türkiye'nin her yerinde adaylarının kendi öz güçleriyle seçim çalışması yürüttüğünü kaydetti.



Daha sonra üstü açık otobüse binen Özel, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ile Balçova ve Narlıdere ilçelerinde vatandaşları selamladı.

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