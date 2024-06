CHP lideri Özgür Özel'den Şimşek-Karatepe görüşmesine ilişkin açıklama: "Aynı dil konuşulamadı"

CHP lideri daha sonra gündemdeki konulara ilişkin konuşmasına geçti.

Özel’in gündeminde dün CHP’nin Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe’nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le yaptığı görüşme vardı.



Özel görüşmenin nezaket içinde geçtiğini söyledi, “Ama maalesef aynı dilin konuşulamadığı görüşmeydi.” dedi.



CHP’nin bu görüşmede Şimşek’e dört ana başlıkta öneriler sunduğunu anlatan CHP lideri, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi gerektiğini, asgari ücrete ise enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini söyledi.



BAHÇELİ KISMINI KONUŞMADAN ÇIKARDI



CHP lideri konuşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, konuşmasından MHP ile ilgili bölümü çıkardığını ifade etti.



Özel, “Sayın Bahçeli rahatsızlanmış, çok üzüldüm, acil şifalar diliyorum. MHP ile ilgili bölümü bu yüzden grup konuşmamdan çıkardım.” dedi.

DİYARBAKIR-MARDİN SINIRINDAKİ YANGIN FACİASI



Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:



"Diyarbakır-Mardin’de çıkan yangında 15 vatandaşımızı kaybettik. Kendilerine rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. En kısa zamanda Diyarbakır’a gideceğim. İçişleri Bakanlığı’nın ilk yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığı olayın anız yangını olmadığı, DEDAŞ’ın inanılmaz ihmali anlatılıyor. Yangın çıkması için ne gerekiyorsa yapıldığını, hiçbir tedbirin alınmadığını, bu yangına DEDAŞ’ın davetiye çıkardığını ortaya koyuyor raporlar.

Grup başkanvekillerimiz dün ilk iş orman yangınları konusunda bir araştırma önergesi hazırladılar. Bu orman yangınlarının tüm yönleriyle araştırılması lazım. Şirketlerin sorumlulukları, orman işletmesinin sorumlulukları, konunun uzmanlarının dışlanmasının getirdikleri, ormana evladı gibi bakan köylüyü bir kenara bırakıp, ormanı rant alanı görüp onu ihaleye veren anlayışın sorgulanmasına artık Meclis el koymalı.

TASARRUF PAKETİ ELEŞTİRİSİ



22 yıllık yanlış ekonomi politikası sonucu ortaya bir enkaz çıktı. Geçtiğimiz ay sözde büyük ümitlerle tasarruf paketi açıkladılar. Açıkladıkları tasarrufun tümünü yapsalar 100 milyar lira… Yani bu yılın bütçesinin binde 9’u… Yüzde 1 değil. Yani tasarruf dedikleri yüzde 1 değil ama bir yandan emekçinin memurun servisini kaldıralım, öğretmeni atamayalım, emekliye zam vermeyelim, asgari ücrete iyileştirme yapmayalım…



Daha 1 ay geçti, temsil ve tanıtma giderlerine baktık 1 ay öncesine göre 7 kat artmış. Haberleşme gideri 1 ayda 150 milyon lira artmış. İkisinin toplamı yarım milyar… Taşıt kiralama giderleri yüzde 80 artmış. Kamu binaları kiralama bedelleri yüzde 160 artmış. 1 ayın sonunda dönüp baktığınızda tasarruf yok.

"DEPREM BÖLGESİNDE KİRA YARDIMINI UZATMAYI DÜŞÜNMÜYORLAR"



6 Şubat depreminin üzerinden tam 16 ay geçti. Geçtiğimiz cumartesi günü Malatya’daydım. Konteyner kente gittik, orayı gördük. 16 ayın sonunda Malatya’da bir arpa boyu yol alınmadığını, kentin geceleri bir hayalet kente dönüştüğünü, Malatya’da kimsenin yüzünün gülmediğini söylemeliyim. Neredeyse 1,5 yıl oluyor 79 bin konut yaptılar. Bu sıcakta çadırdalar, konteynerdeler…

İşin kötüsü bu ay kira yardımı bitiyor. Alınan duyum, kira yardımını uzatmayı düşünmüyorlar. İnsanlar bu haldeyken bir de kira yardımından mahrum bırakılacaklar. Hızla çözüm bekliyoruz. Grup başkanvekillerimiz bu hafta gruplarla temas edecekler. Bu kira yardımının uzatılması için gerekli öneride bulunacağız. Depremzedeler bilsin ki, karıncanın arkadaşı vardır; o da Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

KARATEPE-ŞİMŞEK GÖRÜŞMESİ



Bugün kira 20 bin lira, asgari ücret 17 bin lira, en düşük emekli maaşı 10 bin lira… Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; memleketi 22 yıldır yönetmişler, 22 yılın sonunda batırmaktan beter etmişler, hala yalan yanlış işlerde ısrar ediyorlar. Ve ana muhalefet partisi ‘Bu böyle olmaz’ deyince, koca koca gazeteler ‘CHP, AKP’nin elinden mi’ tutuyor… Çalıştığımız bir tek ortak programımız var. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk seçiminde CHP iktidara gelince bu enkazı nasıl kaldıracağız onun programını çalışıyoruz.



Dün müstakbel ekonomi bakanımız Yalçın Karatepe, sayın Mehmet Şimşek’le görüştüler. Görüşmenin öncesinde ve sırasındaki nezaket ve devlet adamlığına yakışır tutum için teşekkür ederiz. Normalleşme budur. Siyaset hem müzakere hem mücadele işi. Doğru bildiğini anlatma, öneri sunma işi… Düne kadar siz değil miydiniz ‘CHP hep eleştiriyor, çözüm önerisi söylemiyor’ diyen.

"NEZAKET İÇİNDEYDİ AMA AYNI DİL KONUŞULAMADI"



Dünkü görüşme böyle bir görüşmeydi. Uzun sürdü. Nezaket içinde geçen, doğru bir dilin kullanıldığı ama maalesef aynı dilin konuşulamadığı görüşmeydi.

Biz o görüşmede şunu söyledik; bu krizi emekliler yaratmadı, emekçiler, çiftçiler yaratmadı. Bu krizi esnaf hiç yaratmadı. Bu krizi bütün dünya yönetebilirken, yönetmeyen, çok bilen anlayış yarattı.

EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ



Gittik dedik ki; 10 bin lira emekli maaşı olmaz. En az asgari ücret yapmalısınız.

İkinci husus asgari ücet… Verildiğinden beri resmi hesaplara göre yüzde 25 eridi. Dün Sayın Karatepe’nin söylediği mesele, asgari ücrete zam yapmama vicdansızlığına yelteneceklerine yönelik şüphemizdir. Çok açık söylüyoruz, emekli maaşını asgari ücret yapmadan, asgari ücrete de enflasyon oranında zam yapıp hem de refah artışı yapmaksızın bu insanları açlığa sürüklemenize izin vermeyeceğiz.

Üç, tarım kanunu… Yüzde 1’ini vereceksin diyor; binde 20’sini bile vermiyorlar. 11 lira maliyeti olan buğdaya 9,25 taban fiyat verdiler. Kuru üzüme de fındığa da maliyet altı fiyat verecekler. Borçlar ödenemiyor. Bu şartlar altında tarım meselesinde taban fiyatlar güncellenmeli.

Dördüncü husus kredi kartı… Esnaf borcunu kapatmak için kredi kartından çekiyor. Dağ gibi büyüyor faizler… Kredi kartlarının yüksek faiz oranları acilen düşürülmeli. Kredi kartları, özellikle esnaflar ve çiftçiler için bir kereye mahsus faizleri affedilip, bölünmeli.

Biz vergide adalet istiyoruz. Bugün 100 liralık verginin 68 lirası dolaylı vergi. Fabrikatörle, fabrikanın bekçisi aynı vergiyi veriyor. Dolaylı vergi düşmezse, iğneden ipliğe her şeye her an vergi vermek demek."