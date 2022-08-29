CHP, Sedat Peker'in iddialarını yargıya taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sedat Peker'in rüşver iddialarını yargıya taşıdı.

CHP adına başvuruyu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptı. Erkek, Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, savcıları göreve çağırdı

Peker'in, Marka Yatırım'ın sermaye artırımı talebi için rüşvet iddiaları sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu da dün konuya ilişkin bir açıklama yapmış, iddiaların asılsız olduğu bildirilmişti.

SPK, şirketin sahibi Mine Tozlu Sineren hakkında suç duyurusunda bulunacağını da açıklamıştı.