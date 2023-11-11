CHP Yüksek Disiplin Kurulu başkanlığına Turan Taşkın Özer seçildi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen ve 15 kişiden oluşan yeni YDK, ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi.



Toplantıda YDK başkanlığı, başkan yardımcılığı ve sekreterlik için gizli oylama yapıldı.



Oylama sonucuna göre başkanlığa Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına Ayça Akpek Şenay, YDK sekreterliğine de Deniz Çakır seçildi.



İktidara giden yolda gerçekleştirdiğimiz CHP 38. Olağan Kurultayı'nda öncelikle şahsımı Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği’ne layık gören delegelerimize ve ardından Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı görevine layık gören değerli yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor; Parti Meclisi’ne ve… pic.twitter.com/g9zekNAgp7 — Av. Turan Taşkın Özer (@ttaskinozer) November 11, 2023