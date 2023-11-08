CHP'de devir teslim günü

Hafta sonu yapılan CHP kurultayında genel başkanlık seçimini kazanan Özgür Özel, bugün yapılacak tören ile görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralacak. Özel'in genel başkan olarak ilk ziyaretini perşembe günü Hatay'a yapması bekleniyor.

CHP'de devir teslim günü

38. Olağan Kurultay'da Genel Başkan seçilen Özgür Özel, bugün yapılacak devir teslim töreni ile 'nin 8. Genel Başkanı olarak görevine başlayacak.

CHP'de 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultay'da genel başkanlığa seçilen ve 13 yıldır bu görevi aralıksız sürdüren , yarın bu görevi Özgür Özel'e teslim edecek.

Özgür Özel'in genel başkanlığı almasıyla CHP'de yeni bir dönem de başlamış olacak. Partinin 8. Genel Başkanı ünvanını alan Özel'in ilk sınavı yerel seçimler olacak.

Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak "A takımı" denilen Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) oluşturacak.

CHP’de Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oluyor

CHP’de Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oluyor

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Özgür Özel'in yeni MYK'sinin geniş kapsamlı olacağı ve her alana bir atama yapacağı belirtiliyor.

Yeni MYK'nin 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak ilk toplantısına başkanlık edecek Özel, salı günü de genel başkan olarak ilk kez grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

İLK ZİYARET DEPREM BÖLGESİNE

Özgür Özel, genel başkan olarak ilk yurt içi ziyaretini perşembe günü deprem bölgesi Hatay'a yapması bekleniyor.

Özel, Hatay'ın ardından "ikinci memleketim" dediği Osmaniye'yi ziyaret edecek.

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