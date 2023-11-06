CHP’de Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu (9 isim Özgür Özel’in PM listesini deldi)

9 İSİM LİSTEYİ DELDİ



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in delegeye sunduğu anahtar liste, genel anlamda kabul gördü. Ancak, Oğuz Kaan Salıcı tarafından hazırlanan alternatif listede yer alan 9 isim, anahtar listeyi delerek Parti Meclisi'ne girdi.



Listeyi delen isimler arasında, Müslüm Sarı, Mehmet Tüm, Semra Dinçer, Orhan Sarıbal, Ali Haydar Hakverdi, Deniz Yavuzyılmaz, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut yer aldı.



Salıcı ise 363 oy alarak PM listesine giremedi.



İlk sonuçlara göre; İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Özgür Karabat ise en çok oyu alan isimler oldu.

Seçimin sonucuna göre, CHP Parti Meclisi’ne giren isimler şöyle:



“Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Bedirhan Berk Doğru, Ozan Işık, Deniz Yücel, Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Suat Özçağdaş, Cem Aydın, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, M. Gül Çiftci Binici, Selin Sayek Böke, Canan Taşer, Pınar Uzun Okakın, Mahir Yüksel, Erhan Adem, Burhanettin Bulut, Ecevit Keleş, Ali Abbas Ertürk, Hikmet Erbilgin, Ali Haydar Fırat, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Hüseyin Yaşar, Berker Esen, Ulaş Karasu, Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Zeliha Aksaz Şahbaz, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Erbil Aydınlık, Sevgi Kılıç, Yalçın Görgöz, Orhan Sarıbal, Turgay Özcan, Melisa Uğraş, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Sinem Kırçiçek, Semra Dinçer, Hüseyin Can Güner, Ahmet Hakan Uyanık, Şengül Yeşildal, Emin Umut Dikili, Nazan Güneysu, Koza Yardımcı, Mehmet Alkın Denizaslanı, Yankı Bağcıoğlu, Yalçın Karatepe, Volkan Demir, Baran Bozoğlu, İlhan Uzgel, Gülşah Deniz Atalar, Armağan Erdoğan, Gökçe Gökçen, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut, Gonca Yelda Orhan, Gizem Coşkun.”

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ DE BELLİ OLDU

103 kişinin aday olduğu YDK üyeliğine seçilen isimler ise şöyle:



“Ayça Akpek Şenay, Esin Fatma Temel, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, İsmail Emre Telci, Ekincan Aksoy, Özkan Tice, Aysemin Gülmez, Deniz Çakır, Süleyman Bülbül, Deniz Demiröz, Nurdan Yücal, Turan Taşkın Özer, Ali Balta, Özgür Sağlam, Remzi Kazmaz.”

Sonuçlara 3 gün itiraz hakkı bulunuyor. Resmi sonuçlar, bu süreçteki itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.