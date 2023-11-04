CHP'de genel başkanlık yarışı

"Değişim hayatın kendisidir, bunu herkes bilmeli." diyen Kılıçdaroğlu, "Değişimci olup da değişmeyen arkadaşlarım ve bazı gazetecilerin çok sık dillendiriği bir şey var; efendim CHP sağa kaydı. Bunlar sağın da solun da ne olduğunu bilmiyorlar. CHP halkın partisidir, altı oktan biri halkçılıktır." ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu konuşmasında özetle şunları söyledi:



"Bazen değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Biz muhalefet anlayışını da değiştirdik. Sağa kaydığımızı söyleyenlere şunu soruyorum; çöpten kağıt toplayanların yanına kim gitti, taşeron işçileri kim savundu?"

İMAMOĞLU: BU TARİHİ BİR KURULTAYDIR

Kılıçdaroğlu'ndan önce Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir konuşma yaptı. İmamoğlu, "CHP, bu toprakların en kapsayıcı siyasi geleneğidir. CHP altı ok ilkeleriyle kendini ifade eden, eşitlikçi, özgürlük, insan hakları kaygısı taşıyan, insanca ve hakça bir düzen isteyen herkesin partisidir." dedi.

Bunun tarihi bir kurultay olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu kurultay, milletimiz, devletimiz ve partimiz adına tarihi bir kurultay olacak. Bugün ve yarın büyük bir yolculuğun adımını atacağız. Bu kurultay sadece CHP'nin kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır. Bu kurultay toplumsal muhalefete büyük güç verecektir." diye konuştu.

İmamoğlu, kurultayın bitiminin ardından 2024 yerel seçimleri için çalışmaya başlayacaklarını kaydetti.