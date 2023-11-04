CHP'de genel başkanlık yarışı

CHP 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.
"İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla yapılan kurultayda 1368 delege, yeni genel başkanı ve parti yönetimini belirleyecek.
Kurultay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Sonraki kurultayda aday olmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir sonraki kurultayda yeni lideri alkışlayacağım." dedi.
"SIRTIMDAKİ HANÇERLERLE SEÇİME GİRDİM"
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapılan ittifaka değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Güçlendirilmiş parlementer sistem için çalışmalar yaptık. İş, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Yolu doğru olanın yükü ağır olur, hançerle beraber yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık."
"Değişim hayatın kendisidir, bunu herkes bilmeli." diyen Kılıçdaroğlu, "Değişimci olup da değişmeyen arkadaşlarım ve bazı gazetecilerin çok sık dillendiriği bir şey var; efendim CHP sağa kaydı. Bunlar sağın da solun da ne olduğunu bilmiyorlar. CHP halkın partisidir, altı oktan biri halkçılıktır." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu konuşmasında özetle şunları söyledi:
"Bazen değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Biz muhalefet anlayışını da değiştirdik. Sağa kaydığımızı söyleyenlere şunu soruyorum; çöpten kağıt toplayanların yanına kim gitti, taşeron işçileri kim savundu?"
İMAMOĞLU: BU TARİHİ BİR KURULTAYDIR
Kılıçdaroğlu'ndan önce Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir konuşma yaptı. İmamoğlu, "CHP, bu toprakların en kapsayıcı siyasi geleneğidir. CHP altı ok ilkeleriyle kendini ifade eden, eşitlikçi, özgürlük, insan hakları kaygısı taşıyan, insanca ve hakça bir düzen isteyen herkesin partisidir." dedi.
Bunun tarihi bir kurultay olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu kurultay, milletimiz, devletimiz ve partimiz adına tarihi bir kurultay olacak. Bugün ve yarın büyük bir yolculuğun adımını atacağız. Bu kurultay sadece CHP'nin kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır. Bu kurultay toplumsal muhalefete büyük güç verecektir." diye konuştu.
İmamoğlu, kurultayın bitiminin ardından 2024 yerel seçimleri için çalışmaya başlayacaklarını kaydetti.
CİHANER ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Genel başkanlık yarışı, Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında olacak.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yanı sıra eski parti meclisi üyesi Örsan Kunter Öymen, eski milletvekili adayı Ünal Karahasan ve eski milletvekili İlhan Cihaner genel başkanlık için aday olduklarını açıkladı.
Sabah saatlerinde İlhan Cihaner, ardından da Örsan Kunter Öymen adaylıktan çekildiğini açıkladı.
68 İMZA ŞARTI
Genel başkanlık yarışında aday olabilmek için en az 68 delegenin imzası gerekiyor. Adayların seçilebilmesi için ilk turda 1367 delegenin 684'ünün oyunu alması gerekiyor.
Adaylardan biri ilk iki oylamada bu sayıya ulaşamazsa üçüncü oylamada en çok oy alan aday genel başkan seçilecek.
DELEGELERE SIKI MARKAJ
Kurultay öncesi her iki adayın da delegelerin desteğini almak için attıkları adımlar dikkati çekiyor. Bu kapsamda Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü. Çelik, 185 İstanbul delegesinin Özel'i destekleyeceğini açıkladı.
Dün de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol önderliğinde 55 il başkanı, kurultay delegelerini temsilen Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini deklarasyon yayımlayarak duyurdu.
PM SEÇİMİ YARIN
İki gün sürecek kurultayda bugün yapılacak başkanlık seçiminin ardından yarın parti meclisi (PM) seçimleri yapılacak. PM üyeliğine aday olabilmek için 10 delegenin imzası gerekiyor. Ayrıca kurultayda Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.
BLOK LİSTE VE FERMUAR
Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.
CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.
MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.
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