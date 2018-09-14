“İttifakın yasal zemini yok ama öyle adaylar göstermeliyiz ki ,seçmenin önüne koyduğumuzda ittifaka dönüşmeli. Özellikle İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin’de” Değerlendirme CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.



CHP Parti Meclisi yerel seçim gündemiyle toplandı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, sandıkta ittifak sağlayacak adaylar üzerinde duracakları mesajı verdi.



CHP Lideri'nin, “Adayın seçimi kazandığını ankette görmem lazım İstanbulu kaybetme lüksümüz yok mutlaka kazanacağız” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu yerel seçimde ittifak tartışmaları için, “İttifak CHP’nin değil AK Parti ve MHP’nin sorunu. Yapılan tüm anketlerde AK Parti İstanbul’da ittifak yapmaması durumunda kaybediyor bu noktada bizim adayımız önemli” değerlendirmesinde bulundu.



Kılıçdaroğlu'nun, “Terör örgütleriyle adımızın bir cümlede kullanma girişimi bizi aday belirleme sürecinde baskıya alma çabası"dediği öğrenildi.



Chp Lideri, “Parti içi tartışma ya da seçmen küskünlüğü gibi söylemler iktidarın hesabı, bu psikolojiden önce örgütü sonra seçmeni çıkarmak bizim görevimiz” dedi



CHP aday belirleme için ön seçim, merkezi yoklaması, anket, eğilim yoklaması yöntemleri üzerinde duruluyor. Kılıçdaroğlu, “Her yerde aynı yöntem olmaz 4 yöntemin 1-2’sini belki 3’ünü kullanabiliriz”dedi.

