CHP'den AYM Başkanı'na tebrik, Yargıtay Başkanı'na eleştiri

Anayasa Mahkamesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın, "Kararlarımız herkesi bağlar" mesajına, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) destek geldi. Zühtü Arslan'ı tebrik eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AYM'deki törene katılmayan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'ya da eleştiriler yöneltti.

CHP'den AYM Başkanı'na tebrik, Yargıtay Başkanı'na eleştiri
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok

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Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, 'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreninde konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına katılmayabiliriz ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uymak anayasal bir zorunluluktur." ifadelerini değerlendirdi.

Mehmet Uçum’dan AYM Başkanı Zühtü Arslan’a bireysel başvuru yanıtı

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''AYM BAŞKANI'NI KUTLUYORUM''

AYM Başkanı Arslan'ı kutlayan Başarır, şöyle konuştu:

"Anayasa Mahkemesi kararları kabul edilmiyorsa, Anayasa bir kenara bırakılıyorsa ve karşısında Anayasa'ya bağlılık yemini eden bir Cumhurbaşkanı varsa, bu konuşmayı dinlerken yüzü kızarmıyorsa ben o başkanı tebrik ediyorum çünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu ülkedeki Cumhurbaşkanı'nın gözünün içine baka baka Anayasa'nın üstünlüğünü tarif etti, anlattı."

''YARGITAY BAŞKANI'NIN TÖRENE KATILMAMASI KABUL EDİLEMEZ''

Törene Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın katılmadığına işaret eden Başarır, "Çünkü Anayasa Mahkemesi'ni, başkanını, kararını tanımıyor. Buradan Yargıtay üyelerine sesleniyorum; buna izin vermeyin. Yargıtay Başkanı'nın bu törene katılmaması yargı adına kabul edilemez." dedi.

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