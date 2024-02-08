CHP'den AYM Başkanı'na tebrik, Yargıtay Başkanı'na eleştiri

''AYM BAŞKANI'NI KUTLUYORUM''

AYM Başkanı Arslan'ı kutlayan Başarır, şöyle konuştu:

"Anayasa Mahkemesi kararları kabul edilmiyorsa, Anayasa bir kenara bırakılıyorsa ve karşısında Anayasa'ya bağlılık yemini eden bir Cumhurbaşkanı varsa, bu konuşmayı dinlerken yüzü kızarmıyorsa ben o başkanı tebrik ediyorum çünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu ülkedeki Cumhurbaşkanı'nın gözünün içine baka baka Anayasa'nın üstünlüğünü tarif etti, anlattı."

''YARGITAY BAŞKANI'NIN TÖRENE KATILMAMASI KABUL EDİLEMEZ''

Törene Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın katılmadığına işaret eden Başarır, "Çünkü Anayasa Mahkemesi'ni, başkanını, kararını tanımıyor. Buradan Yargıtay üyelerine sesleniyorum; buna izin vermeyin. Yargıtay Başkanı'nın bu törene katılmaması yargı adına kabul edilemez." dedi.