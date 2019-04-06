Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'da oyların yeniden sayımıyla ilgili ellerindeki son bilgileri açıkladı.



Öztrak şunları kaydetti:



“İstanbul’da sayım yapılan 31 bin 186 sandığın 15 bin 209’unda yani kabaca yüzde 49’unda yeniden sayım işlemi bitti. YSK’nın son verilerine göre, Sayın Binali Yıldırım’ın aldığı oy 4 milyon 153 bin 582’dir. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun aldığı oy ise 4 milyon 171 bin 501. Sayın Ekrem İmamoğlu, 17 bin 919 oy farkı ile öndedir.



Kalan sandık sayısı da, mevcut sayım da ortaya çıkan eğilimler de sistemli bir hata olmadığını ve normal koşullarda bu farkın kapanamayacağını göstermektedir.”