CHP'den OVP değerlendirmesi

Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, 2024-2026 dönemine yönelik Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan esnek çalışma koşullarına son verilmesi gerektiğini söyledi.

CHP'den OVP değerlendirmesi
SON DAKİKA HABERİ... Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu

SON DAKİKA HABERİ... Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu

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Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çalışma yaşamındaki haftalık gelişmeleri değerlendirdi.

Çarşamba günü Orta Vadeli Program'ın açıklandığını anımsatan Uyar, programda, vatandaşa, "işsizlik, güvencesiz çalışma, yoksulluk ve yüksek enflasyonla yaşamanın" reva görüldüğünü savundu.

Programda esnek çalışma koşullarını içeren düzenlemelerin yer aldığını belirterek, bu konuda eleştirilerde bulunan Uyar, güvenceli bir çalışma yaşamı için önerilerini paylaştı.

"KADRO HAKKI VERİLMELİDİR"

Uyar, "Taşeron işçilere hakları olan kadro hakkı verilmelidir. Orta Vadeli Program'da da değindiğiniz tüm esnek çalışma koşullarına son verilmeli, çalışma yaşamı güvencesizlikten tamamen arındırılmalıdır. Sendika ve toplu sözleşme hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Grev yasaklarına derhal son verilmelidir." diye konuştu.

Hasan Efe Uyar, işçilerin bizzat söz ve karar sahibi olduğu yeni bir işçi sağlığı ve güvenliği yasası ile işçileri koruyan, tamamen güvenceye kavuşturan yeni bir temel iş güvencesi kanununun hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomi yönetiminden OVP değerlendirmesi

Ekonomi yönetiminden değerlendirmesi

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İŞSİZLİK SİGORTASI

İşsizlik sigortası fonunun, işsizlerin kullanımına daha çok hizmet edecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini de belirten Uyar, şöyle devam etti:

"Kıdem tazminatından yararlanma şartları yeniden ele alınmalı, tazminat hakkı için süre kısıtlaması kaldırılmalı, tazminat hakkı tüm işçilerimizin rahatça erişebileceği bir hak olmalıdır. Emekçilerimizin sırtındaki vergi yükü hafifletilmeli, bu kapsamda vergi dilimleri ücretli çalışanlarımız lehine yeniden düzenlenmelidir."

Uyar, gelecek günlerdeki metal sektöründe 100 binden fazla işçiyi ilgilendiren MESS grup toplu sözleşme görüşme sürecini de yakından takip edeceklerini kaydetti.

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