CHP'den OVP değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çalışma yaşamındaki haftalık gelişmeleri değerlendirdi.



Çarşamba günü Orta Vadeli Program'ın açıklandığını anımsatan Uyar, programda, vatandaşa, "işsizlik, güvencesiz çalışma, yoksulluk ve yüksek enflasyonla yaşamanın" reva görüldüğünü savundu.



Programda esnek çalışma koşullarını içeren düzenlemelerin yer aldığını belirterek, bu konuda eleştirilerde bulunan Uyar, güvenceli bir çalışma yaşamı için önerilerini paylaştı.

"KADRO HAKKI VERİLMELİDİR"



Uyar, "Taşeron işçilere hakları olan kadro hakkı verilmelidir. Orta Vadeli Program'da da değindiğiniz tüm esnek çalışma koşullarına son verilmeli, çalışma yaşamı güvencesizlikten tamamen arındırılmalıdır. Sendika ve toplu sözleşme hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Grev yasaklarına derhal son verilmelidir." diye konuştu.



Hasan Efe Uyar, işçilerin bizzat söz ve karar sahibi olduğu yeni bir işçi sağlığı ve güvenliği yasası ile işçileri koruyan, tamamen güvenceye kavuşturan yeni bir temel iş güvencesi kanununun hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.