CHP'li belediyelere öğrenciler için "beslenme çantası" talimatı

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine CHP'li belediye başkanlarına yazı gönderdi.

"Ülkemizde uzun süredir devam eden ekonomik buhran, tüm vatandaşlarımızı derin bir yoksullukla karşı karşıya bırakmıştır." ifadelerine yer verilen yazıda, bu tablonun en ağır halinin çocuk yoksulluğu olduğu belirtildi.

Çocukların beslenme hakkına erişimini zorlaştırdığı bildirilen yazıda çocuklara beslenme yardımında bulunan belediyelerin projelerinin diğer belediyeler tarafından da yaygınlaştırılması konusu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiği vurgulandı.

"KURU EKMEKLE GEÇİNEN YAVRULARIMIZ İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

Torun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, CHP'nin çocukların beslenme sorununa karşı elini taşın altına koyduğunu ve çözüm ürettiğini belirtti.

Kanayan bir yarayı kapatmak için harekete geçtiklerini aktaran Torun, "Evladının çantasına beslenme koyamayan anneler için arkadaşlarının arasında kuru ekmekle öğün geçiren yavrularımız için yola çıkıyoruz" ifadesini kullandı.