CHP'nin 5 ilde belediye başkan adayları belli oldu

Cumhurriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart yerel seçimlerinde 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte CHP'nin açıklanan belediye başkan adayları...

CHP'nin 5 ilde belediye başkan adayları belli oldu
SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti'de yeni görevlendirmeler

SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti'de yeni görevlendirmeler

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Son dakika haberi! CHP MYK ve PM bugün toplandı. 

İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimlerde iş birliği teklifini reddetmesinin ardından CHP, seçimlere ilişkin bir strateji belirledi.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin 5 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

İŞTE CHP'NİN AÇIKLANAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

Ankara Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Mansur Yavaş

Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın

Bolu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan

Geri kalan il ve ilçelerin başkan adayları henüz açıklanmadı. 

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