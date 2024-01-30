CHP'nin Çeşme adayı Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli oldu

ÇEŞME'DE MUSTAFA DENİZLİ'NİN KIZI LAL DENİZLİ ADAY GÖSTERİLDİ

Çeşme'den aday gösterilen isim ise ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli oldu.



Bornova'da Ömer Ekşi, Bayraklı'da İrfan Önal, Buca'da Görkem Duman, Konak'Ta Nilüfer Çınarlı Mutlu, Urla'da Selçuk Balkan ve Foça'da Saniye Bora Fıçı diğer aday gösterilen isimler oldu. Aday gösterilen isimlerin 9'nun kadın 12'sinin ise 40 yaş altı isimlerden oluşması dikkat çekti.



2019 seçimlerinde İzmir'de diğer partilerin kazandığı 6 ilçe bulunuyor. Bu ilçelerde aday gösterilecek isimler de netleşti.

Aliağa'da Çağatay Güç, Bayındır'da Davut Sakarsu, Bergama'da Tanju Çelik, Kınık'ta Sema Bodur, Kiraz'da Nasuh Coşkun ve Tire'de Hayati Okuroğlu aday gösterildi.