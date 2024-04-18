CHP'nin yeni grup başkanvekili belli oldu (Murat Emir kimdir?)

CHP Meclis Grubu, grup başkanvekilliği ve Disiplin Kurulu üyelerini belirlemek için basına kapalı toplandı.

Grup başkanvekilliği için Ankara Milletvekili Murat Emir ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç yarıştı.

Dört milletvekili belediye başkanı olduğu için sandalye sayısı 125’e inen CHP’de grup başkanvekili olmak için salt çoğunluk yani 63 milletvekilinin oyu gerekiyordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in oy kullanmadığı seçimde Murat Emir 66 oy alarak CHP’nin yeni grup başkanvekili seçildi. Sevda Erdan Kılıç ise 48 oyda kaldı. 10 milletvekili oylamaya katılmadı.

MURAT EMİR KİMDİR?



CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 1969 yılında Malatya’da doğdu.

Emir, 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

1992-1996 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesinde göz hastalıkları alanında ihtisas yapan Murat Emir, Almanya’da Heidelberg Üniversitesi Lazer Fiziği bölümünde master derecesi aldı.

Emir, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp tarihi ve etik alanında da doktora yaptı.