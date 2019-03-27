Tiyatro oyunlarına, filmlere konu olan İstanbul'daki 'Cibali Karakolu' müze oluyor.

İstanbul Emniyeti, uzun süredir metruk halde olan Fatih ilçesinin Cibali semtindeki üç katlı tarihi binayı polis müzesi yapmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden izin istedi.

'Cibali Karakolu' 1966'da sinemaya aktarılmıştı. Başrollerde Cüneyt Arkın, Sevda Ferdağ ve Muammer Karaca vardı.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü izin verirse bina, karakol olduğu dönemdeki aslına sadık kalanarak düzenlenecek.

Cibali semtindeki karakolun şöhretini borçlu olduğu aynı adlı tiyatro oyunu ilk kez 1955'te sahnelenmişti. Oyunun sahnelendiği dönemde Cibali Karakolu en hareketli günlerini yaşıyordu. Dönemin gazetelerine göre, 15 binin üzerine nüfusa sahip olan semtte kavga gürültü hiç eksik olmazdı. Yetersiz personeli ve ekipmanıyla semtin asayişini temin etmeye çalışan karakol ise kaçınılmaz olarak her olayın merkezindeydi.

İlk olarak Muammer Karaca'nın oynadığı komiser Cafer'i, daha sonra Zihni Göktay ve Nejat Uygur da sahneye koymuştu. Oyun halen şehir tiyatrolarında sahnelenmeye devam ediyor .