Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'de

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Brezilya'da teslim olan ve bu gece havayoluyla İstanbul'a getirilen Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 4 gün gözaltı süresi verildi.



'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebiyle Brezilya'dan sınır dışı edildi.

Aydın'ın Brezilya'dan bu sabah TSİ 09.40’ta havalanan THY’ye ait uçakla Türkiye'ye getirildi.

İNER İNMEZ GÖZALTI

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

4 GÜN GÖZALTI SÜRESİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın hakkında, 4 gün gözaltı süresi verdiği öğrenildi.



YARGILAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?

"BEN DE MAĞDUR OLDUM"



Aydın, 'ben de mağdur oldum' diyerek Türk yargısına teslim olacağını söylediği bir videonun ardından Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu.



Prosedüre göre, Aydın'ın önce Brezilya polisine teslim edilmesi gerekiyordu. Bu da Aydın'ın 40 gün sürecek iade sürecini Brezilya'da tutuklu olarak geçirmesi anlamına geliyordu. Türkiye'nin iade sürecinin hızlandırılmasıyla ilgili Brezilya makamlarıyla temasa geçtiği biliniyordu.



1.1 MİLYAR LİRALIK VURGUN



Aydın, kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.