Cihangir'de parkta yürüyen kadına saldırının şüphelisi yakalandı

Cihangir'de bir kadının uğradığı taciz ve saldırının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, tepki aldı. Polis, görüntülerden tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.



Söz konusu görüntülerde, Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğruyor.

Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşanıyor. Boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayıyor.



Sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



Çalışma kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı.



Şüphelinin Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.