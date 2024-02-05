Cinayetten 24 yıl hüküm giyen kişi yakalandı

Bitlis'in Mutki ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Cinayetten 24 yıl hüküm giyen kişi yakalandı

'te jandarma ekipleri, Mutki ilçesinde ''kasten adam öldürme'' suçundan kesinleşmiş 24 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari sanık ile ilgili çalışma başlattı.

Teknik takip sonucu ismi açıklanmayan firari sanığın adresi belirlenip operasyon düzenlendi.

Cinayetten 24 yıl hüküm giyen kişi yakalandı - 1

Operasyonda, yakalanan cezaevi firarisi, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Mahkemeye çıkarılan firari, tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...