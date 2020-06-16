Cizre esnafından corona virüse karşı örnek hareket

Şırnak'ın Cizre ilçesinde vaka sayısı bir haftada iki kat arttı.



İşyerleri salgının önüne geçmek için kepenk açmama kararı aldı



Cizreli bir esnaf, "Riski azaltmak için dükkanlarımızı belli bir süre kapatma kararı aldık" dedi.



Şırnak'ın Cizre ilçesi corona virüsle mücadelede en başarılı yerlerden biriydi. Ancak normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte son günlerde vaka artışı oldu.

BİR HAFTADA REKOR ARTIŞ



Vaka sayısı geçen hafta 50 olan sayı bir haftada yüze ulaştı.



Tedbirler kapsamında ilçe esnafı örnek bir karar aldı.



Corona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla iş yerlerini 10 gün boyunca açmayacak.

İlçe esnafı, "Coronavirüs halk arasında etkileşimden dolayı artmaya başladı. Bu etkileşimi en aza indirmek için bir esnaf olarak kendimizce böyle bir karar aldık. Cizre halkı olarak bu kararı verdik. İnsanlarımızın sağlık ve sıhhati için dükkanlarımızı gönüllü olarak 10 gün kapatmalıyız" şeklinde konuştu.

HALK DESTEK VERDİ



Esnafın bu kararına ilçe halkından da destek geldi. Vatandaşlar gerekli olmadıkça evden çıkmama kararı aldı.



Uygulamayla birlikte cizre'nin en hareketli noktaları boş kaldı.



İlçede bakkal, market ve fırınlar halkın ihtiyacını karşılamak için dönüşümlü olarak kepenk açacak.



Virüs riski ortadan kalkana kadar devam edecek.