Çoban köpekleri yaşlı kadını öldürdü

Antalya'nın Akseki ilçesi Karakışla Mahallesi'nde sabah saatlerinde muhtar adayı Nevzat Özen'in annesi Havva Özen (85), evinin önünde 3 çoban köpeğinin saldırısına uğradı.
Yaşlı kadının vücudunda birçok yeri ısıran köpekler, olayı görüp gelenler tarafından kovalanıp uzaklaştırıldı.
Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özen'in cenazesi, otopsi için Antalya'ya gönderildi.
Jandarma, köpeklerin sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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