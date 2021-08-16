Çocuk gürültüsü tartışması cinayetle sonuçlandı

Sokakta çocuk gürültüsü kavgası kanlı bitti. Mustafa Üstündağ, gürültü yaptığı gerekçesiyle çocuğunu azarlayan komşuları Abdulkadir S. ve oğlu Arif S. ile tartıştı. Bıçaklanan Üstündağ daha sonra komşularının aracını kurşunladı. Bitmeyen tartışmada baba-oğul, Mustafa Üstündağ'ı pompalı tüfekle öldürdü.

DHA 16.08.2021 - 15:02 | Son Güncelleme : 16.08.2021 - 15:03

Çocuk gürültüsü tartışması cinayetle sonuçlandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan Murat Üstündağ (53) , 2 Ağustos'ta evinin önünde çocuğunun gürültü yapması nedeniyle aynı sokakta oturan Abdulkadir S. (51) ve oğlu Arif S. (27) ile tartıştı.

Çıkan tartışmada Arif S. Murat Üstündağ'ı bıçakla yaralamaya çalıştı.

Bu olaydan bir gün sonra 3 Ağustos'ta Murat Üstündağ da tartıştığı Arif S. ve babası Abdulkadir S.'nin aracını kurşunladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü de Arif S. ve babası Abdulkadir S. evlerinin önünde karşılaştıkları Murat Üstündağ'ı pompalı tüfekle öldürdü.

Cinayetin  ardından baba ve oğul olay yerinden araçlarıyla kaçarak uzaklaştı. 

Olaya karışan Abdulkadir S. ve  Arif S. olay yerinden kaçtıkları araç ve olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte Kocaeli Kartaltepe'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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