Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde Geçit Mahallesi yakınlarında tarladan dönen ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen traktöre bağlı kültivatör üzerinde 9 öğrencinin yolculuk yaptığını gören bir sürücü, durumu cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerde öğrencilerin tehlikeli yolculuğunun uzun süre devam etmesi yer alıyor.