Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde Geçit Mahallesi yakınlarında tarladan dönen ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen traktöre bağlı kültivatör üzerinde 9 öğrencinin yolculuk yaptığını gören bir sürücü, durumu cep telefonuyla görüntüledi.
Görüntülerde öğrencilerin tehlikeli yolculuğunun uzun süre devam etmesi yer alıyor.
Çocukların traktörde tehlikeli yolculuğu
Anadolu AjansıTürkiye
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, 9 çocuğun yolda ilerleyen traktör kültivatöründeki tehlikeli yolculuğu görüntülere yansıdı.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde Geçit Mahallesi yakınlarında tarladan dönen ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen traktöre bağlı kültivatör üzerinde 9 öğrencinin yolculuk yaptığını gören bir sürücü, durumu cep telefonuyla görüntüledi.