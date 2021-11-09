Çöpte yanmış kedi bulundu

Antalya'da bir parkta çöp kovası içinde yanmış kedi bulundu.



Kedinin elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği belirtildi.



Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesindeki bir çocuk parkında meydana geldi.



Parka köpeğini gezdirmek için gelen Oğuzhan Taşçeker, çöp kutusundaki yanarak ölen kediyi fark edince belediyeye haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler kediyi çöp kutusundan alırken, çevredeki hayvanseverler ölen kedinin çöpe atılmasına tepki gösterdi.



'AHLAK DIŞI BİR DAVRANIŞ'



Oğuzhan Taşçeker, "İlk başta ne olduğunu anlamadım. Daha sonra kedi olduğunu fark ettim. Gerekli yerlere haber verdim. Kedinin cesedini alıp, götürdüler. Çöpe konulması ahlak dışı bir davranış. Parkı kullanan çocuklar" dedi.



Kedinin trafoya girmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği belirtildi.