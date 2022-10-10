Çorlu tren kazasında ilk tutuklama

Tekirdağ'daki tren kazası davası kapsamında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde Bakım Servis Müdürü olan Mümin Karasu'nun tutuklandığı açıklandı.



Davanın 11. duruşmasında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Karasu, avukatıyla Çorlu Adliyesine geldi.



Karasu, ifadesinin ardından Çorlu Cezaevine gönderildi.



KARAR GEÇEN DURUŞMADA ÇIKMIŞTI



Geçen hafta Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katılmıştı.



Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan Mümin Karasu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama, yargılanmaya yeni dahil olan TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan Nihat Aslan, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli, Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, yol kontrolörü Burhan Ortancıl, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya'ya, yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.



Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına, soruşturma açılmasında görevlendirilen bilirkişiler hakkında yürüttüğü dosya akıbetinin ve son yapılan işlerin ne olduğunun sorulması için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Ocak 2023 tarihine ertelemişti.



25 KİŞİ ÖLMÜŞ, 340 KİŞİ YARALANMIŞTI



Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.



İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.



9 Eylül'de de Çorlu'da meydana gelen tren kazası kapsamında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşmanın genişletilmesine karar verilmiş, bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan olay tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan Nihat Aslan, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu, Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, yol kontrolörü Burhan Ortancıl, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.