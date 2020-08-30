Corona hastası karantinadan kaçtı, otogarda yakalandı

Denizli'de karantinadan kaçan Corona virüs hastası otogarda polise yakalandı.



Denizli ekipleri öğle saatlerinde, otobüs termalinde görev yaptıkları sırada, şüphe üzerine 55 yaşındaki E.Y'yi durdurdu.



Yapılan kimlik kontrolünde E.Y'nin, corona virüs önlemleri kapsamında kapsamında, karantina sürecini tamamlamadan evinden ayrıldığı belirlendi.





Kırklareli'ne gitmek için otobüse binmeye çalıştığı belirtilen E.Y'nin, Covid-19 tanısı koyulan hastaya temas ettiği ve bu nedenle Çameli ilçesindeki evinde karantinaya alındığı kaydedildi.



E.Y, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

