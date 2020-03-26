Corona virüs fırsatçılarına operasyon: 71 kişi hakkında işlem yapıldı

Corona virüs fırsatçılarına yönelik 25 ilde düzenlenen 41 operasyonda 71 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 285 bin maske, 65 bin dezenfektan, 11 ton kimyasal madde, 750 şişe kolonya, 4 bin 375 litre etil, 340 litre metil alkol ele geçirildi.

Anadolu Ajansı 26.03.2020 - 15:39 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 15:40

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, 10 günde 25 ilde corona virüs fırsatçılarına yönelik 41 operasyonda, fahiş fiyatla mal sattıkları, vatandaşın sağlığını tehlikeye soktukları ve Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 71 kişi hakkında işlem yapıldı.

KOM birimlerince düzenlenen operasyonlarda 285 bin maske, 65 bin çeşitli ebatta dezenfektan, 11 ton kimyasal madde, 750 şişe kolonya, 4 bin 375 litre etil, 340 litre metil alkol ele geçirildi.

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