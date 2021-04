Corona virüsü yenen Erzurum Valisi Okay Memiş: Potadan döndüm

Erzurum'da yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu 19 Şubat'ta merkez Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Hastanesi'nde yaptıran Vali Okay Memiş'in 18 Mart'ta yaptırdığı test, pozitif çıktı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Vali Memiş'in yaptırdığı son testin sonucu ise negatif çıktı.



Bir süre evinde dinlendikten sonra bugün işbaşı yapan Vali Memiş, asayiş toplantısına katıldı. Sporcu olmasına rağmen ağır bir hastalık dönemi geçirdiğini söyledi.



''RESMEN POTADAN DÖNDÜM''



Bugün makamında yapılan asayiş toplantısı öncesi basın mensuplarına sağlığı ve Erzurum'da artan vakalar ile ilgili açıklama yapan Vali Memiş, şöyle konuştu:



"Covid-19 süreci başladığından beri 1 yıldır beni maskesi göremezsiniz. Şu an maskesizim ama aramızda en az 3 metrelik mesafe var. Çok dikkat ettim. Kurallara çok uyudum ama yine ya benim dikkatsizliğimden veya özensizliğimden veyahut da bir vatandaş bir kardeşimizin artık ne şekilde olduysa özensizliğinden ben de bu virüsü kaptım. Aslında virüsü kapar kapmaz hemen hasta olunmuyor. Yoğun tempoda çalıştığımız için, normalde 1 birim virüs bir insanı hasta edebiliyor ama benim vücudumda neredeyse 10 birim virüs tespit edil. Ben 15 gün şehir hastanesinde kesintisiz yattım. Öyle hiç hafif geçirmedim bu hastalığı resmen yatağa yapıştırdı. Çok ağır da geçirmedim Allah'a şükürler olsun ama resmen potadan döndüm. Böyle bu sitokin fırtınası denen o şeye gittim, geldim. Ateşim çıktı, düşürmekte zorlandılar. Hem de sağlıklı beslenen, düzenli spor yapan ve hiçbir kötü alışkanlığı olmayan bir insanım. Bu demek oluyor ki bütün vatandaşların, herkesin dikkat etmesi lazım gerçekten bu işin şakası yok.''



''FRENE BASACAĞIZ''



Tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde; bütün hastanelerde uygulanan tedavinin aynısının kendisine de uygulandığını ifade eden Vali Memiş, "Bu virüsün henüz ilacı bulunmadığı için, muhtemel ilaçları uyguladılar. Bütün vatandaşlar gibi bende tepki gösterdim ve olumlu yönde gelişti her şey. Şehir hastanemizle gurur duyduk. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, halkımız da çok dua etti. Bu işin şakası yok. Tabii baştan beri yoktu. Birinci doz aşımı olmuştum ikinci doz aşımı olacağım sıra kovit geçirdim. İkinci defa kovit geçirme ihtimalide var. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek yaşamıma devam edeceğim. Erzurum'da vaka sayıları çok arttı yeniden kırmızı olduk. Frene basacağız ve en az turuncuya filan döneceğiz. Bunu başarmamız lazım. Vatandaşlarımız bunu başaracak, inanıyorum. Esnafımız, tüccarımız, iş adamlarımız, memurumuz, işçimiz, sanayicimiz vatandaşımız demeden hep birlikte bunu başaracağız" dedi.



''ANLAYIŞ BEKLİYORUZ''



Hastalıktan sonra hala sesinin tam yerine gelmediğini ve eski gücünde de olmadığını sözlerine ekleyen Vali Memiş şunları söyledi:



''Yavaş yavaş toparlayacağım. Günde yarım saat yürüyüş bandında yürüyorum. Yeniden form tutmak için ama daha fazla gücüm de yok. Bu virüse karşı, 'Ben çok sağlıklıyım, ben gencim, ben dinamiğim' demeyin. Bugün asayiş toplantısında vaka artışlarını konuşacağız. Halkımızdan anlayış bekliyoruz, yoruldular biliyorum. Bir yıl oldu, bütün Türkiye'de bütün dünyada ama daha çok alanda olacağız onları korumak için. Lütfen herkes üzerine düşen görevi yapsın."

VİDEO: ''YOĞUN BAKIMDA DOLULUK ARTIYOR''