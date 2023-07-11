Çorum'da ilk kez flamingo görüldü

Çorum'da ilk kez görüntülenen flamingolar kayıt altına alındı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, Çorum Şube Müdürlüğü tarafından yapılan izleme çalışmalarında 40’a yakın flamingo gözlendiği belirtildi.

Flamingoların üreme çalışmalarının olup olmadığına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.