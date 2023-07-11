Çorum'da ilk kez flamingo görüldü

Çorum'da ilk kez görüntülenen flamingolar kayıt altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, Çorum Şube Müdürlüğü tarafından yapılan izleme çalışmalarında 40’a yakın flamingo gözlendiği belirtildi.
Flamingoların üreme çalışmalarının olup olmadığına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Bölge Müdürlüğümüz Çorum Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen izleme çalışmalarında 40 kadar Flamingo gözlendi. pic.twitter.com/q4OR0WIHNb— DKMP 11.Bölge Müdürlüğü (@DKMP11bolge) July 11, 2023
Öte yandan Doğa Koruma Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü tarafından il sınırları içinde bulunan yaban hayvan türlerinin ve popülasyon yoğunluklarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Kentteki ormanlık alanlarda foto kapan sistemi bulunuyor. Harekete duyarlı olan fotokapanlar hem fotoğraf hem de video çekebiliyor.
Çorum'da son yıllarda yaban hayatında gözle görülür bir zenginleşme olurken; kızıl geyik, karaca ve keklik türleri sayısında da artış yaşanmaya başladı.
Daha önce Kargı ilçesine ilçesinde kurulan sistem sayesinde bugüne kadar çok sayıda vaşak, geyik, karaca, kurt ve ayı görüntülenmişti.
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