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Çorum'da tonlarca soğan yol kenarına döküldü

Çorum'da tonlarca soğanı yol kenarına döken kişi veya kişiler ile olayın nedeni araştırılıyor.

Haberler - DHA 31.03.2022 - 17:26

Çorum'da tonlarca soğan yol kenarına döküldü

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'un Alaca ilçesi çıkışında kara yolunun kenarına dökülmüş tonlarca soğan olduğunu görenler, belediye ekiplerine haber verdi.

Alanda inceleme yapan Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri soğanları döken kişi veya kişiler ile olayın nedenini araştırıyor.

''ÖZELLİKLE GECE SAATLERİNDE DÖKÜYORLAR''

Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, "Belediyenin kontrolü dışında dökülmüş durumda. Özellikle gece saatlerinde döküm yapılıyor. Ekiplerimiz sahada ve inceleme başlattık. Dökenler kimse, tespit edip gerekli ceza uygulanacak" dedi.

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