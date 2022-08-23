Çorum'da iki kardeşin tartışması kanlı bitti

Çorum'un İskilip ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti.



Alınan bilgiye göre, Seyirçayı köyünde yaşayan Celal N. (63) ile kardeşi Şeref N. (58) arasında tarlada bulundukları sırada tartışma çıktı.



Büyüyen tartışmada Celal N, tüfekle ateş ederek kardeşini yaraladı. Daha sonra köydeki evine dönen Celal N, burada aynı tüfekle intihar etti.



İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Celal N'nin başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini, kardeşinin ise bacaklarından yaralandığını belirledi.



Ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılan Şeref N, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Celal N'nin cesedi ise İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna konuldu.

