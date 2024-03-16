Çorum'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü,10 kişi yaralandı

Çorum'da 60 yaşındaki Osman Akar idaresindeki otomobil, Çorum-Mecitözü kara yolu Elvan Çelebi köyü yakınlarında 58 yaşındaki Ahmet Ü'nün kullandığı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 51 yaşındaki Mine A. ve 57 yaşındaki Gülten Ü. yaralandı.



Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Akar rağmen kurtarılamadı.



Dolu ve yağmur nedeniyle merkez ve ilçelerinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında yaralan 7 kişi de kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.



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